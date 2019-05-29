"Рух новых сил" хочет участвовать в выборах в Раду

Партия "Рух новых сил Михеила Саакашвили" будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду, заявил экс-заместитель генпрокурора Украины, один из лидеров "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе.

"Мы (партия "Рух новых сил" – ИФ) имеем легитимное право на свободное участие в выборах. (…) Досрочные выборы. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал он в интервью изданию "Апостроф" (видео обнародовано в YouTube в среду).

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли эта политсила проведение досрочных парламентских выборов в Украине, Сакварелидзе сказал: "Мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского – ИФ), потому что та Верховная Рада уже 4 года нелегитимна".

Как сообщалось, в среду, 29 мая, ожидается возвращение в Украину бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, которому президент Зеленский вернул украинское гражданство.