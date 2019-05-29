Политика

13:33 29.05.2019

Саакашвили сообщил о получении у консула удостоверения личности для возвращения в Украину

2 мин читать
Саакашвили сообщил о получении у консула удостоверения личности для возвращения в Украину

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили получил у украинского консула удостоверение личности для возвращения в Украину.

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве Удостоверение личности на возвращение Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Как сообщалось, накануне президент Украины Владимир Зеленский вернул М.Саакашвили гражданство Украины.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196… изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в тексте указа №329/2019 от 28 мая, опубликованном на официальном сайте главы государства.

В июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Саакашвили указал, что если у Зеленского даже есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может дать распоряжение главе Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

Теги: #саакашвили #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 29.05.2019
Певица Полякова намерена создать первую в Украине женскую партию

Певица Полякова намерена создать первую в Украине женскую партию

13:57 29.05.2019
Труба назвал кадровую ротацию в ГБР нормальным процессом

Труба назвал кадровую ротацию в ГБР нормальным процессом

13:56 29.05.2019
Комитет рекомендовал Раде принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей

Комитет рекомендовал Раде принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей

13:51 29.05.2019
"Рух новых сил" хочет участвовать в выборах в Раду

"Рух новых сил" хочет участвовать в выборах в Раду

13:45 29.05.2019
"Укргазвыдобування" и канадская Vermilion в случае победы в конкурсах по СРП будут поровну инвестировать и делить прибыль

"Укргазвыдобування" и канадская Vermilion в случае победы в конкурсах по СРП будут поровну инвестировать и делить прибыль

13:40 29.05.2019
Группа неизвестных ворвалась в здание Львовского горсовета

Группа неизвестных ворвалась в здание Львовского горсовета

13:26 29.05.2019
Жарко и сухо будет на юго-востоке Украины в четверг, на остальной территории - грозы

Жарко и сухо будет на юго-востоке Украины в четверг, на остальной территории - грозы

13:26 29.05.2019
ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в АП

ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в АП

13:06 29.05.2019
Заявление Зеленского о четких обязательствах обслуживать госдолг могло бы повысить доверие инвесторов к Украине

Заявление Зеленского о четких обязательствах обслуживать госдолг могло бы повысить доверие инвесторов к Украине

12:54 29.05.2019
Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса

Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть заявление Гройсмана об отставке

Съезд партии "Европейская солидарность" планируется на 6 июня

Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

"Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно

Парубий ждет от комитета по правовой политике сравнительную таблицу к Избирательному кодексу и передачу ее на рассмотрение Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Президентом Латвии стал судья Эгил Левитс

Профільний комітет рекомендує ВР розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу

Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть заявление Гройсмана об отставке

Фракция БПП с участием премьера соберется на заседание в четверг утром

Съезд партии "Европейская солидарность" планируется на 6 июня

Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

"Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно

Парубий ждет от комитета по правовой политике сравнительную таблицу к Избирательному кодексу и передачу ее на рассмотрение Рады

В Израиле в среду решится судьба нового Кнессета

Глава ЦИАКР: Старту аудита "Укроборонпрома" должны предшествовать анализ и исключение рисков для интересов нацбезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА