Политика

12:30 29.05.2019

Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть заявление Гройсмана об отставке

1 мин читать
Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть заявление Гройсмана об отставке

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует Верховной Раде определиться путём голосования с заявлением об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по словам председателя комитета Руслана Князевича, Гройсман намерен принять участие в заседании Рады в четверг, 30 мая, на котором будет рассмотрено его заявление об отставке.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в ближайшую среду, 22 мая.

24 мая руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк сообщила, что заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке зарегистрировано в украинском парламенте.

Теги: #гройсман #верховная_рада #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 29.05.2019
Певица Полякова намерена создать первую в Украине женскую партию

Певица Полякова намерена создать первую в Украине женскую партию

13:57 29.05.2019
Труба назвал кадровую ротацию в ГБР нормальным процессом

Труба назвал кадровую ротацию в ГБР нормальным процессом

13:56 29.05.2019
Комитет рекомендовал Раде принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей

Комитет рекомендовал Раде принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей

13:51 29.05.2019
"Рух новых сил" хочет участвовать в выборах в Раду

"Рух новых сил" хочет участвовать в выборах в Раду

13:45 29.05.2019
"Укргазвыдобування" и канадская Vermilion в случае победы в конкурсах по СРП будут поровну инвестировать и делить прибыль

"Укргазвыдобування" и канадская Vermilion в случае победы в конкурсах по СРП будут поровну инвестировать и делить прибыль

13:40 29.05.2019
Группа неизвестных ворвалась в здание Львовского горсовета

Группа неизвестных ворвалась в здание Львовского горсовета

13:33 29.05.2019
Саакашвили сообщил о получении у консула удостоверения личности для возвращения в Украину

Саакашвили сообщил о получении у консула удостоверения личности для возвращения в Украину

13:26 29.05.2019
Жарко и сухо будет на юго-востоке Украины в четверг, на остальной территории - грозы

Жарко и сухо будет на юго-востоке Украины в четверг, на остальной территории - грозы

13:26 29.05.2019
ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в АП

ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в АП

13:06 29.05.2019
Заявление Зеленского о четких обязательствах обслуживать госдолг могло бы повысить доверие инвесторов к Украине

Заявление Зеленского о четких обязательствах обслуживать госдолг могло бы повысить доверие инвесторов к Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Съезд партии "Европейская солидарность" планируется на 6 июня

Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

"Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно

Парубий ждет от комитета по правовой политике сравнительную таблицу к Избирательному кодексу и передачу ее на рассмотрение Рады

Зеленский: наступит день, когда украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии

ПОСЛЕДНЕЕ

Президентом Латвии стал судья Эгил Левитс

Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса

Профільний комітет рекомендує ВР розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу

Фракция БПП с участием премьера соберется на заседание в четверг утром

Съезд партии "Европейская солидарность" планируется на 6 июня

Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

"Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно

Парубий ждет от комитета по правовой политике сравнительную таблицу к Избирательному кодексу и передачу ее на рассмотрение Рады

В Израиле в среду решится судьба нового Кнессета

Глава ЦИАКР: Старту аудита "Укроборонпрома" должны предшествовать анализ и исключение рисков для интересов нацбезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА