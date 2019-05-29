Фракция БПП с участием премьера соберется на заседание в четверг утром

Заседание фракции "Блок Петра Порошенко" состоится в четверг, 30 мая, в 9.00 с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сообщил замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко.

"Завтра в 9.00 заседание фракции БПП с участием премьер-министра", - написал Гончаренко в Фейсбуке.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого премьер Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в ближайшую среду, 22 мая. 23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Раде.

27 мая Гройсман заявил, что после того, как Верховная Рада проголосует за его отставку, работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисный характер. Премьер заявил, что будет просить парламент удовлетворить его отставку.

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил, что фракция примет решение по заявлению Гройсмана на заседании, на которое будет приглашен сам глава правительства.