Политика

11:39 29.05.2019

Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

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Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

Заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об импичменте президента.

"Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внёс свой законопроект об импичменте", - сказал Гончаренко журналистам.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" на сайте Верховной Рады пока нет информации о регистрации данного законопроекта.

Теги: #верховная_рада #законопроект #гончаренко #украина #импичмент
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