Политика

11:30 29.05.2019

"Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно

1 мин читать
"Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно

Партия ВО "Батькивщина" является самодостаточной командой, которая сможет показать хороший результат изменений, поэтому идет на внеочередные парламентские выборы самостоятельно, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Те политические силы, которые поддерживают наш "Новый курс", коренное изменение экономической стратегии, которые поддерживают снижение тарифов, - мы готовы с ними сотрудничать. Но мы идем на выборы самостоятельно", - сказала она в эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба партии в среду.

Тимошенко отметила, что ее политической силе и ей лично очень важно создать условия, при которых украинцы будут счастливыми.

"Для меня люди никогда не были электоральным полем. И это смысл моей работы в политике: я всегда пыталась делать то, что нужно людям и Украины", - сказала она.

Тимошенко также считает, что сейчас нужно говорить не об объединении или разъединении политиков, а о том, как дальше действовать новой власти и новому президенту.

"Наша команда не в оппозиции к новому президенту. Мы хотели ему передать "Новый экономический курс", который мы наработали и который может реализовать коренные изменения в Украине. Он дает возможность за 5 лет достичь уровня Польши и дальше развивать страну. Поэтому, мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту, которого избрали люди", - подытожила лидер "Батькивщины"

Теги: #верховная_рада #тимошенко #батькивщина #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:14 29.05.2019
Зеленский поедет на шахту во Львовской области, где погибли шахтеры

Зеленский поедет на шахту во Львовской области, где погибли шахтеры

12:12 29.05.2019
Спасатели ликвидировали пожар на корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском"

Спасатели ликвидировали пожар на корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском"

11:42 29.05.2019
Съезд партии "Европейская солидарность" планируется на 6 июня

Съезд партии "Европейская солидарность" планируется на 6 июня

11:39 29.05.2019
Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

11:30 29.05.2019
Правительство передало Калушскую ТЭЦ территориальной общине Калуша

Правительство передало Калушскую ТЭЦ территориальной общине Калуша

11:19 29.05.2019
Парубий ждет от комитета по правовой политике сравнительную таблицу к Избирательному кодексу и передачу ее на рассмотрение Рады

Парубий ждет от комитета по правовой политике сравнительную таблицу к Избирательному кодексу и передачу ее на рассмотрение Рады

11:12 29.05.2019
На корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском" произошел пожар

На корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском" произошел пожар

11:00 29.05.2019
"Нафтогаз" с июня начнет торговать газом на Украинской энергетической бирже

"Нафтогаз" с июня начнет торговать газом на Украинской энергетической бирже

10:55 29.05.2019
Двое горняков погибли на шахте во Львовской области

Двое горняков погибли на шахте во Львовской области

10:42 29.05.2019
Переход от оценки цены препарата к оценке его ценности сделает инновационные препараты доступнее при бюджетных закупках

Переход от оценки цены препарата к оценке его ценности сделает инновационные препараты доступнее при бюджетных закупках

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Съезд партии "Европейская солидарность" планируется на 6 июня

Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

Парубий ждет от комитета по правовой политике сравнительную таблицу к Избирательному кодексу и передачу ее на рассмотрение Рады

Зеленский: наступит день, когда украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии

В Брюсселе ожидают визита Зеленского, в Киеве на июль намечен саммит Украина-ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Израиле в среду решится судьба нового Кнессета

Глава ЦИАКР: Старту аудита "Укроборонпрома" должны предшествовать анализ и исключение рисков для интересов нацбезопасности

В Минских переговорах должны принимать участие представители местного самоуправления Донбасса, считает экс-глава Донецкой ОГА

Зеленский: наступит день, когда украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии

США продолжат поставки оружия Украине

Дипломаты России и Германии подтверждают безальтернативность минских соглашений по Донбассу

Волкер настроен на продолжение диалога с российской стороной по урегулированию ситуации на Донбассе

Меркель предложит кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии

Парламент ЕС хочет видеть своего кандидата главой Еврокомиссии

Данилюк намерен превратить СНБО в мощный аналитический центр для помощи руководству государства в принятии важных решений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА