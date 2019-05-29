Парубий ждет от комитета по правовой политике сравнительную таблицу к Избирательному кодексу и передачу ее на рассмотрение Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призывает комитет по вопросам правовой политики и правосудия провести заседание в среду, подготовить сравнительную таблицу законопроекта об Избирательном кодексе ко второму чтению и передать её на рассмотрение парламента.

"Прошу членов комитета по вопросам правовой политики собраться на заседание комитета ... и передать на рассмотрение парламента во втором чтении подготовленную рабочей группой сравнительную таблицу к Избирательному кодексу", - сказал Парубий на пленарном заседании в среду.

По его словам, в этом случае есть шанс принять Избирательный кодекс.

"Я обращаюсь ко всем членам комитета - я буду публиковать (фамилии - ИФ) тех, кто не пришёл на заседание комитета", - подчеркнул спикер парламента.

Как сообщалось, 27 мая на заседании согласительного совета Парубий поручил главе комитета по правовой политике и правосудию немедленно подготовить ко второму чтению Избирательный кодекс (№3112-1), который предусматривает введение открытых списков.

Он прогнозировал, что на текущей пленарной неделе парламент не сможет рассмотреть данный законопроект, однако на следующей это возможно.

Согласно календарному плану 10-й сессии Верховной Рады 8-го созыва, парламент работает в пленарном режиме 28-31 мая и 4-7 июня.