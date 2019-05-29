Глава ЦИАКР: Старту аудита "Укроборонпрома" должны предшествовать анализ и исключение рисков для интересов нацбезопасности

Решение органов госвласти, включая публичные оценки представителей команды президента Владимира Зеленского, о неотложном проведении дорогостоящего международного финаудита госконцерна "Укроборонпром", вызывает много вопросов в экспертной среде, проведению аудита должны предшествовать всесторонний анализ и исключение очевидных рисков для интересов национальной безопасности Украины, считает директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин Бадрак.

"Несмотря на громкие заявления, как старой власти, так и лиц, приближенных к команде президента Украины Зеленского о неотложности мер по проведению международного аудита госконцерна "Укроборонпром", и даже выделение правительством 32 млн грн на это мероприятие, данный вопрос остается одним из самых дискуссионных в экспертной среде", - констатирует глава ЦИАКР, слова которого приведены в обнародованном на сайте украинского аналитического центра заявлении во вторник.

"Среди основных вопросов, ответы на которые до сих пор не озвучены ни старой, ни новой президентскими командами, остаются следующие: какова главная цель и задачи международного аудита? Почему, вопреки международной практике, предусматривающей проведение подобных аудитов, как правило, накануне выхода подлежащих аудиту компаний на IPO, украинские власти подчеркивают необходимость проверки финсостояния госпредприятий ОПК и выявления цепей поставок материалов, узлов и комплектующих к вооружению и военной технике?", - уточняет Бадрак.

Глава ЦИАКР акцентирует внимание на том, что в преддверие аудита, в оборонном секторе воюющей страны также нет ответов и на критично значимые для интересов нацбезопасности вопросы. В частности: "Получил ли "Укроборонпром" весь перечень информации, доступ к которой будет требовать выбранная компания-аудитор? Согласован ли с компетентными органами Украины вопрос передачи этой информации иностранной стороне? Согласован ли порядок использования (хранения) результатов аудита?". И ключевой вопрос: проведен ли органами госвласти анализ на предмет нанесения ущерба национальной безопасности и национальным интересам Украины по факту разглашения определенной информации?", - подчеркнул Бадрак.

"Не открою секрета Полишинеля, что в проведении международного аудита "Укроборонпрома" подобного формата и масштаба заинтересованы, прежде всего, "потенциальные" иностранные и отечественные инвесторы, которые в случае приватизации объектов ОПК, хотели бы за минимальную цену приобрести привлекательные активы", - пояснил директор ЦИАКР.

"Если речь идет о перспективах приватизации или создания совместных предприятий, то государство должно сначала провести их корпоратизацию и подготовку к приватизации, включая подготовку к проведению международного аудита, чтобы не продать их за бесценок", - констатирует Бадрак.

"Если же, как отмечают эксперты из команды нового президента, цель аудита - выявить и пресечь серые схемы поставок и реальное финансовое состояние предприятий "Укроборонпрома", то, давайте будем искренними: с этой задачей успешно справилась бы Счетная палата, Госаудитслужба и правоохранительные органы, не обремененные на текущий момент чрезмерной опекой провластных структур", - резюмировал эксперт.