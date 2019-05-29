Политика

10:02 29.05.2019

В Минских переговорах должны принимать участие представители местного самоуправления Донбасса, считает экс-глава Донецкой ОГА

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В Минских переговорах должны принимать участие представители местного самоуправления Донбасса, считает экс-глава Донецкой ОГА

В переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которые проходят в Минске, должны принимать участие законные представители местного самоуправления Донецкой и Луганской областей, убежден бывший глава Донецкой областной администрации Андрей Шишацкий.

"Необходимо обязательное участие в Минских переговорах законных представителей местного самоуправления Донбасса, а в руководство Министерства по вопросам временно оккупированных территорий назначить людей исключительно из числа переселенцев Крыма и Донбасса, министра наделить полномочиями вице-премьера, тогда Министерство заработает", - сказал Шишацкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что для урегулирования ситуации в регионе необходимо иметь стратегию по Донбассу и она у него есть.

"Если коротко, то нужно заниматься подконтрольными Украине территориями, серьезно заниматься, восстанавливать местное самоуправление, перестать направлять в руководство областью политических гастарбайтеров, избегать языка вражды, не бросать людей оставшихся за линией разграничения, они заложники, а не преступники", - перечислил экс-глава Донецкой ОГА.

Отвечая на вопрос, выступает ли он за мир на Донбассе, Шишацкий ответил: "А сейчас все за мир. Только одни за мир ценой компромисса, другие ценой войны до победы, а третьи ценой капитуляции".

Теги: #шишацкий #украина #минские_соглашения
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