Политика

09:48 29.05.2019

Зеленский: наступит день, когда украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии

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Зеленский: наступит день, когда украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских миротворцев с Международным днем миротворца.

"Поздравляю членов украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца. За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал очень важным в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране", - написал она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

"Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом", - добавил президент.

Он отметил, что Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты.

"Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии", - написал Зеленский.

Теги: #военные #зеленский #украина #оос
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