Меркель предложит кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии

Канцлер Германии Ангела Меркель на первом обсуждении кандидатуры председателя Еврокомиссии главами государств и правительств стран ЕС предложит лидера христианских демократов в Европарламенте Манфреда Вебера, но это не значит, что Евросовет в конце концов не примет иного решения.

"У нас есть еще много времени, чтобы обговорить эту тему, в том числе на очередном заседании Евросовета 21-22 июня, и поскольку сегодня первый обмен мнениями, я предложу от семьи Европейской народной партии, конечно, Манфреда Вебера", - сказала Меркель во вторник вечером по прибытии на неформальный рабочий ужин в Брюсселе.

"Сегодня вечером я призову (лидеров стран ЕС - ИФ) продемонстрировать договороспособность, чтобы по возможности к заседанию Европарламента мы дали свое предложение", - добавила Меркель.

Она заявила, что при назначении главы Еврокомиссии поддерживает принцип "ведущего кандидата", в соответствии с которым этот пост получает лидер крупнейшей фракции Европарламента, но "не все коллеги такого же мнения".