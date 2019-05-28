Политика

19:25 28.05.2019

Меркель предложит кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии

1 мин читать
Меркель предложит кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии

Канцлер Германии Ангела Меркель на первом обсуждении кандидатуры председателя Еврокомиссии главами государств и правительств стран ЕС предложит лидера христианских демократов в Европарламенте Манфреда Вебера, но это не значит, что Евросовет в конце концов не примет иного решения.

"У нас есть еще много времени, чтобы обговорить эту тему, в том числе на очередном заседании Евросовета 21-22 июня, и поскольку сегодня первый обмен мнениями, я предложу от семьи Европейской народной партии, конечно, Манфреда Вебера", - сказала Меркель во вторник вечером по прибытии на неформальный рабочий ужин в Брюсселе.

"Сегодня вечером я призову (лидеров стран ЕС - ИФ) продемонстрировать договороспособность, чтобы по возможности к заседанию Европарламента мы дали свое предложение", - добавила Меркель.

Она заявила, что при назначении главы Еврокомиссии поддерживает принцип "ведущего кандидата", в соответствии с которым этот пост получает лидер крупнейшей фракции Европарламента, но "не все коллеги такого же мнения".

Теги: #еврокомиссия #кандидатура #меркель #председатель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:20 28.05.2019
Парламент ЕС хочет видеть своего кандидата главой Еврокомиссии

Парламент ЕС хочет видеть своего кандидата главой Еврокомиссии

19:02 28.05.2019
Брюссель обсуждает с Киевом шаги для получения макрофинансовой помощи – представитель ЕК

Брюссель обсуждает с Киевом шаги для получения макрофинансовой помощи – представитель ЕК

01:30 28.05.2019
Меркель призывает как можно скорее определиться с кандидатом на пост главы Еврокомиссии

Меркель призывает как можно скорее определиться с кандидатом на пост главы Еврокомиссии

13:57 24.05.2019
Зеленский провел телефонный разговор с Меркель и планирует в ближайшее время поговорить с Макроном

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель и планирует в ближайшее время поговорить с Макроном

12:36 24.05.2019
Меркель и Зеленский подтвердили интерес к продолжению переговоров в "нормандском формате"

Меркель и Зеленский подтвердили интерес к продолжению переговоров в "нормандском формате"

20:16 21.05.2019
Данилюк рассматривается на пост секретаря СНБО Украины - Богдан

Данилюк рассматривается на пост секретаря СНБО Украины - Богдан

16:57 20.05.2019
Еврокомиссия отмечает проевропейские позиции команды Зеленского, готова сотрудничать

Еврокомиссия отмечает проевропейские позиции команды Зеленского, готова сотрудничать

13:24 20.05.2019
Меркель поздравляет Зеленского, дата встречи пока неизвестна

Меркель поздравляет Зеленского, дата встречи пока неизвестна

13:26 17.05.2019
Встреча Меркель и Зеленского пока не согласована - правительство ФРГ

Встреча Меркель и Зеленского пока не согласована - правительство ФРГ

11:40 17.05.2019
ЕС на инаугурации Зеленского будет представлять вице-президент Еврокомиссии Шевчович

ЕС на инаугурации Зеленского будет представлять вице-президент Еврокомиссии Шевчович

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Брюсселе ожидают визита Зеленского, в Киеве на июль намечен саммит Украина-ЕС

Президент Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня

Зеленский в ближайшее время подаст в Раду законопроект о незаконном обогащении – секретарь СНБО

Зеленский предоставил гражданство Украины нескольким иностранцам

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Волкер настроен на продолжение диалога с российской стороной по урегулированию ситуации на Донбассе

Данилюк намерен превратить СНБО в мощный аналитический центр для помощи руководству государства в принятии важных решений

В Брюсселе ожидают визита Зеленского, в Киеве на июль намечен саммит Украина-ЕС

Президент Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня

Зеленский в ближайшее время подаст в Раду законопроект о незаконном обогащении – секретарь СНБО

Украине нужно обязательно выполнять обязательства по внешнему долгу - Абромавичус

Блокируя заседания Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне, Венгрия делает ошибку – Волкер

Сенченко заявил о выходе из ВО «Батьківщина»

Абромавичус не видит себя в АП или Раде, хотел бы поработать в правительстве или на госпредприятиях

Американцы не давали советов Зеленскому в отношении назначения Богдана, но советовали следить за тем, как он ведет свои дела

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА