Политика

19:17 28.05.2019

Данилюк намерен превратить СНБО в мощный аналитический центр для помощи руководству государства в принятии важных решений

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Данилюк намерен превратить СНБО в мощный аналитический центр для помощи руководству государства в принятии важных решений

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк намерен преобразовать этот орган в мощный аналитический центр и стратегическую площадку для предоставления высшему руководству государства рекомендаций при принятии решений по всем важным вопросам.

"Моя цель – превратить СНБО в стратегическую площадку для принятия важных решений для государства, которых сейчас накопилось очень много", - сказал он журналистам на брифинге во вторник.

Данилюк указал, что хотя основной сферой СНБО является национальная безопасность, на нынешнем переходном этапе вопросы энергетики, финансовой ситуации стали вопросами национальной безопасности.

Он подчеркнул, что хочет сформировать в СНБО "мощную команду".

"Это то, что я умею делать и хочу делать, чтобы это был сильный аналитический центр, который будет давать рекомендации высшему руководству государства для принятия решений на все важные темы", - пояснил Данилюк.

Теги: #снбо #данилюк
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