В Брюсселе ожидают визита Зеленского, в Киеве на июль намечен саммит Украина-ЕС

В Брюсселе вскоре ожидают президента Украины Владимира Зеленского, сообщил исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних дел Томас Майр-Гартинг.

"Мы также прибыли сюда, чтобы подготовить будущие контакты, которые состоятся между лидерами, обсуждали будущие встречи. В частности, в июле в Киеве будет саммит Украина-ЕС. Мы также ожидаем президента Зеленского в Брюсселе вскоре", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Дипломат отметил, что саммит в Киеве станет возможностью подчеркнуть достижения в области реформ.

"Что касается визита, то это в интересах обоих сторон - принять президента Зеленского. Так что, я думаю, стороны в ближайшее время согласуют даты", - добавил представитель дипломатической службы ЕС.