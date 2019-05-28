Политика

17:59 28.05.2019

Блокируя заседания Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне, Венгрия делает ошибку – Волкер

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Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер констатирует отсутствие прогресса в вопросе снятия блокады Венгрией проведения заседания Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне и считает, что это ошибка Будапешта.

"На сегодня в этом вопросе нет прогресса. Я надеюсь, что с избранием президентом Зеленского, позвольте мне напомнить, что он русскоговорящий, который также говорит на украинском, между Венгрией и Украиной будут достигнуты договоренности в отношении того, как решать вопросы национального меньшинства, их прав говорить и получать образование на их языке и в то же время гарантировать, что все граждане Украины также учат и используют украинский как часть их общения. Это - официальный язык страны", - пояснил Волкер в ходе интернет-конференции во вторник.

При этом американский дипломат уверен, что, "используя НАТО как инструмент давления на Украину в этом вопросе, Венгрия совершает ошибку". "Украина стоит перед важными внешними вызовами – атаки, захват, оккупация Россией, и это должно быть предметом обеспокоенности для каждого союзника по НАТО, включая Венгрию. Блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО высокого уровня – это ошибка", - убежден Волкер.

Теги: #волкер
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