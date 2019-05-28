Политика

17:47 28.05.2019

Абромавичус не видит себя в АП или Раде, хотел бы поработать в правительстве или на госпредприятиях

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Абромавичус не видит себя в АП или Раде, хотел бы поработать в правительстве или на госпредприятиях

 Экс-министр экономики, член команды президента Украины Владимира Зеленского Айварас Абромавичус отмечает, что не видит себя в администрации президента или Верховной Раде, и хотел бы поработать в правительстве или на государственных предприятиях.

"Я уже сказал, что не в администрации президента. Меня больше интересуют государственные компании и правительство. Поэтому я ни в Верховной Раде, ни в администрации президента себя не вижу. Я за эти должности никогда не собирался сражаться", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" возле здания АП во вторник.

Абромавичус отметил, что в Украине есть несколько госпредприятий, которые "потеряли доверие со стороны общества, что они управляется прозрачно, а может такого доверия никогда и не было".

Он указал, что продолжает общаться по поводу того, где бы мог наиболее помочь новой команде. "Посмотрим. В министерствах сейчас вакансий нет, это только после выборов", - сказал Абромавичус

Теги: #зеленский #абромавичус #кадры
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