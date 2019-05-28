Политика

17:38 28.05.2019

Американцы не давали советов Зеленскому в отношении назначения Богдана, но советовали следить за тем, как он ведет свои дела

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Американцы не давали советов Зеленскому в отношении назначения Богдана, но советовали следить за тем, как он ведет свои дела

Специальный представитель по вопросам Украины, посол Курт Волкер говорит, что во время встречи американской делегации с президентом Владимиром Зеленским ему не давались рекомендации в отношении назначения конкретных лиц, но речь шла о том, что новый президент должен уделить внимание тому, как ведет дела и проводит свою политику.

Об этом он рассказал во вторник в ходе интернет-конференции, отвечая на вопрос, советовал ли Волкер Зеленскому "не назначать Андрея Богдана, разделяет ли администрация президента Дональда Трампа обеспокоенность Руди Джулиани в отношении окружения Зеленского, и какое его впечатление от Зеленского в целом".

"Во время нашей встречи с Зеленским мы четко обозначили, что он должен уделить пристальное внимание его правдивости и способностям выполнять поставленные задачи. Украинские избиратели проголосовали за него и есть очень высокие ожидания. Поэтому он (Зеленский) должен внимательно следить за тем, какой у него имидж, какие сигналы он посылает, и как он начинает свои дела. Мы не давали никаких конкретных советов в отношении конкретных лиц, потому что мы сфокусировались на принципах руководства и политике, которую он проводит", - сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что США поддерживают заявленные президентом Зеленским обязательства реформировать Украину, бороться с коррупцией, реформировать судебную систему, установить верховенство права. "Мы полностью поддерживаем эти принципы и эту политику и с нетерпением ожидаем продолжения работы с ним", - добавил Волкер.

По его словам, американская делегация во время встречи с Зеленским была "очень впечатлена его приверженностью реформам, борьбе с коррупцией, созданию украинского руководства, которое служит украинскому народу". "Во время встречи с делегацией из США в этом отношении он был очень четким", - подчеркнул Волкер.

Теги: #сша #зеленский #кадры #богдан #волкер
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