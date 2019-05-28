Съезд "партии мэров" пройдет 2 июня в Харькове - Труханов

Съезд так называемой партии мэров, в которую войдут городские головы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, а также руководители ряда других городов, состоится в Харькове, в воскресенье, 2 июня.

"2 июня в Харькове пройдет съезд объединённой партии мэров. Это будет мощное, политически оформленное лобби интересов украинских громад в парламенте: партия "Доверяй делам", а также наши единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины", - написал Труханов на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Он уточнил, что на съезде состоится первый этап объединения партий.