Политика

17:33 28.05.2019

Съезд "партии мэров" пройдет 2 июня в Харькове - Труханов

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Съезд "партии мэров" пройдет 2 июня в Харькове - Труханов

Съезд так называемой партии мэров, в которую войдут городские головы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, а также руководители ряда других городов, состоится в Харькове, в воскресенье, 2 июня.

"2 июня в Харькове пройдет съезд объединённой партии мэров. Это будет мощное, политически оформленное лобби интересов украинских громад в парламенте: партия "Доверяй делам", а также наши единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины", - написал Труханов на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Он уточнил, что на съезде состоится первый этап объединения партий.

Теги: #труханов #кернес #съезд #выборы
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Интерфакс-Украина
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