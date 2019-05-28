Политика

17:09 28.05.2019

Саакашвили может вернуться в Украину в среду, 29 мая

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Саакашвили может вернуться в Украину в среду, 29 мая

 Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили может вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая, сообщил источник агентства "Интерфакс-Украина".

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", Саакашвили намерен прилететь в Украину на следующий день после решения президента Украины Владимира Зеленского об отмене решение пятого президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В свою очередь, народный депутат Украины Сергей Лещенко прогнозирует, что Саакашвили вернется в Украину в ближайшее время. "В ближайшие дни Саакашвили вернётся в Украину, и процесс очищения политики от коррупционных схем и саботажа эпохи Порошенко заиграет новыми красками", - написал нардеп в Telegram-канале.

По его мнению, то, что Зеленский вернул гражданство Саакашвили, - это "пример настоящего лидерства". "Зная, что Саакашвили сложный человек, неконтролируемый, но Зеленский решил исправить несправедливость, совершенную во времена Порошенко с целью расправы за инакомыслие", - полагает Лещенко.

В то же время, народный депутат Александр Онищенко считает, что Саакашвили вернется в украинскую столицу в четверг, 30 мая. "В четверг экс-президент Грузии будет в Киеве", - написал Онищенко в Фейсбуке.

Теги: #саакашвили #возвращение
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