Саакашвили может вернуться в Украину в среду, 29 мая

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили может вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая, сообщил источник агентства "Интерфакс-Украина".

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", Саакашвили намерен прилететь в Украину на следующий день после решения президента Украины Владимира Зеленского об отмене решение пятого президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В свою очередь, народный депутат Украины Сергей Лещенко прогнозирует, что Саакашвили вернется в Украину в ближайшее время. "В ближайшие дни Саакашвили вернётся в Украину, и процесс очищения политики от коррупционных схем и саботажа эпохи Порошенко заиграет новыми красками", - написал нардеп в Telegram-канале.

По его мнению, то, что Зеленский вернул гражданство Саакашвили, - это "пример настоящего лидерства". "Зная, что Саакашвили сложный человек, неконтролируемый, но Зеленский решил исправить несправедливость, совершенную во времена Порошенко с целью расправы за инакомыслие", - полагает Лещенко.

В то же время, народный депутат Александр Онищенко считает, что Саакашвили вернется в украинскую столицу в четверг, 30 мая. "В четверг экс-президент Грузии будет в Киеве", - написал Онищенко в Фейсбуке.