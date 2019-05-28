Политика

16:27 28.05.2019

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

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Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

 Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196… изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в тексте указа №329/2019 от 28 мая, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, в июле 2017 года Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Саакашвили указал, что если у Зеленского даже есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может дать распоряжение главе Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

Теги: #зеленский #указ #саакашвили #гражданство
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