Политика

16:26 28.05.2019

Экс-глава Минфина Данилюк назначен секретарем СНБО

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Экс-глава Минфина Данилюк назначен секретарем СНБО

 Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Соответствующий указ №327/2019 обнародован на сайте главы государства во вторник.

Данилюк – советник в команде Зеленского.

С 17 июля 2014 года - постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Кабинете министров Украины. С 25 сентября 2015 года - заместитель главы администрации президента Порошенко.

В апреле 2016 года был назначен на должность министра финансов Украины.

7 июня 2018 года Верховная Рада проголосовала за представление об увольнении Данилюка, подписанное премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Теги: #снбо #указ #кадры #данилюк
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