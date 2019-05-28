Зеленский и Науседа подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и поздравил его с убедительной победой на выборах, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Президент пожелал Гитанасу Науседе успехов в развитии Литовского государства. Он также поблагодарил литовскую сторону за неизменную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности нашей страны", - говорится в обнародованном на сайте президента Украины во вторник днем сообщении.

Глава государства отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Кроме этого, был подтвержден обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности", - говорится в сообщении.

Президент Украины и его литовский коллега договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.