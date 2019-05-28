Политика

15:23 28.05.2019

Нардеп-"радикал" Вовк оспаривает в суде присвоение дипломатического ранга Герасимову и Логвинскому

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Народный депутат Виктор Вовк (фракция Радикальной партии) судится с министром иностранных дел Павлом Климкиным о присвоении дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову (фракция "БПП") и Георгию Логвинскому (фракция "Народный фронт"), сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, куда и поступил соответствующий иск.

"Истец в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными действия министра иностранных дел Павла Климкина касательно предоставления президенту письмом МИД в части присвоения дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Также народный депутат Виктор Вовк просит суд признать противоправным и отменить соответствующее письмо Министерства иностранных дел в части представления министра Павла Климкина о присвоении дипломатического ранга депутатам Гарасимову и Логвинскому", - сообщается во вторник на сайте суда.

В информации отмечается, что в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Теги: #ранги #нардепы #суд #радикал #мид
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