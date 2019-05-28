Главы МИД Германии и Франции в четверг прилетят в Киев

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину с визитом 30 мая, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"В четверг в Киев прибудет с визитом федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас", - написал Мельник на своей странице в Твиттер во вторник.

В свою очередь спикер МИД Украины Катерина Зеленко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отметила, что также в четверг ожидается визит в Киев министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Состоится совместный визит глав внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции", - сказала она во вторник.

Зеленко добавила, что формат возможных встреч по линии МИД на данный момент прорабатывается.