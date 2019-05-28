"Голос" не объединяется с политическими брендами – Вакарчук

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук заявляет, что возглавляемая им политическая сила не намерена объединяться с политическими брендами, однако готова объединяться с людьми, разделяющими ее идеологию и принципы.

"Партия Голос не объединяется с политическими брендами. Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами!", - написал Вакарчук в своем аккаунте в Твиттер во вторник.

Он также опубликовал видеообращение, в котором помимо данного тезиса заявил, что вскоре состоится съезд "Голоса" и "на нем в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политическими силами".

"И третье: мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас, и мы идем в украинскую политику не рушить, а строить. Но мы будем рушить старые схемы, старые правила и старую политику, и мы будем строить политику новую", - заявил Вакарчук.