Политика

12:57 28.05.2019

Мэр Днепра Филатов решил не участвовать в парламентских выборах

1 мин читать
Мэр Днепра Филатов решил не участвовать в парламентских выборах

Мэр г.Днепр Борис Филатов заявил, что получил четыре предложения от разных политических сил для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, однако он принял решение в этих выборах не участвовать.

"Как минимум четыре партийных проекта предложили мне место в первой пятёрке для участия в парламентской компании. Спасибо. Не надо. Без меня. Я постою в стороне. Не хочу. Не буду. Не иду", - написал Филатов на своей странице в Facebook во вторник.

Он подчеркнул, что хочет сконцентрироваться на исполнении своей должности городского головы. "Я остаюсь со своим родным Городом и своими земляками. Лучше я потрачу два месяца, выброшенные политиками на выборы, на ремонты подъездов и замену канализационных труб. Потому, что я люблю свою работу", - добавил мэр.

При этом Филатов отметил, что "сегодня меня можно завернуть в любую обертку: националиста, нового лица, младореформатора, крепкого хозяйственника".

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы в Украине пройдут 21 июля.

Теги: #днепр #выборы #филатов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:03 28.05.2019
Нардепы от "Народного фронта" будут баллотироваться в Раду по мажоритарным округам

Нардепы от "Народного фронта" будут баллотироваться в Раду по мажоритарным округам

13:21 28.05.2019
"Голос" не объединяется с политическими брендами – Вакарчук

"Голос" не объединяется с политическими брендами – Вакарчук

09:39 28.05.2019
Экономисты предсказывают победу Трампа на президентских выборах в США в 2020г

Экономисты предсказывают победу Трампа на президентских выборах в США в 2020г

07:35 28.05.2019
Мадуро призвал соратников по партии готовиться к скорейшему проведению парламентских выборов

Мадуро призвал соратников по партии готовиться к скорейшему проведению парламентских выборов

04:39 28.05.2019
В Брюсселе состоится неформальный саммит ЕС по итогам выборов в Европарламент

В Брюсселе состоится неформальный саммит ЕС по итогам выборов в Европарламент

22:57 27.05.2019
Луценко заявил, что намерен вернуться в политику после парламентских выборов

Луценко заявил, что намерен вернуться в политику после парламентских выборов

20:12 27.05.2019
Курц называет предстоящие выборы определяющими для будущего Австрии

Курц называет предстоящие выборы определяющими для будущего Австрии

19:28 27.05.2019
Журналист Дубинский решил баллотироваться в Раду по 94-му округу, просит Зеленского и Разумкова поддержать его выдвижение

Журналист Дубинский решил баллотироваться в Раду по 94-му округу, просит Зеленского и Разумкова поддержать его выдвижение

18:33 27.05.2019
Рабгруппа по механизму закупок для проведения внеочередных выборов Рады соберется 29 мая – глава ЦИК

Рабгруппа по механизму закупок для проведения внеочередных выборов Рады соберется 29 мая – глава ЦИК

17:30 27.05.2019
ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОГА дать заключение о возможности проведения выборов в Раду на территориях, входящих в состав одномандатных округов

ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОГА дать заключение о возможности проведения выборов в Раду на территориях, входящих в состав одномандатных округов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепы от "Народного фронта" будут баллотироваться в Раду по мажоритарным округам

"Голос" не объединяется с политическими брендами – Вакарчук

Рабинович и Бойко стали сопредседателями "Оппозиционной платформы – За життя"

Команда Зеленского запустила проект LIFT для привлечения новых специалистов и инновационных идей

Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

ПОСЛЕДНЕЕ

"Самопомич" в среду представит кандидатов в Раду и места в списке

Рабинович и Бойко стали сопредседателями "Оппозиционной платформы – За життя"

Команда Зеленского запустила проект LIFT для привлечения новых специалистов и инновационных идей

В Брюсселе состоится неформальный саммит ЕС по итогам выборов в Европарламент

Глава партии Brexit заявил о необходимости всеобщих политических реформ в Британии

Меркель призывает как можно скорее определиться с кандидатом на пост главы Еврокомиссии

Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

Нетаньяху заявил, что пытается избежать новых выборов в Израиле

Программным директором партии "Голос" стал экс-замглавы Стратегической группы советников по поддержке реформ Кухта

Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым составом Европарламента – комментарий МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА