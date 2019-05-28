Мэр Днепра Филатов решил не участвовать в парламентских выборах

Мэр г.Днепр Борис Филатов заявил, что получил четыре предложения от разных политических сил для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, однако он принял решение в этих выборах не участвовать.

"Как минимум четыре партийных проекта предложили мне место в первой пятёрке для участия в парламентской компании. Спасибо. Не надо. Без меня. Я постою в стороне. Не хочу. Не буду. Не иду", - написал Филатов на своей странице в Facebook во вторник.

Он подчеркнул, что хочет сконцентрироваться на исполнении своей должности городского головы. "Я остаюсь со своим родным Городом и своими земляками. Лучше я потрачу два месяца, выброшенные политиками на выборы, на ремонты подъездов и замену канализационных труб. Потому, что я люблю свою работу", - добавил мэр.

При этом Филатов отметил, что "сегодня меня можно завернуть в любую обертку: националиста, нового лица, младореформатора, крепкого хозяйственника".

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы в Украине пройдут 21 июля.