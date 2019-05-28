"Самопомич" в среду представит кандидатов в Раду и места в списке

Объединение "Самопомич" представит кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду и публично определит их места в списке на форуме "Открытые списки – финал" в среду, 29 мая.

Как сообщает пресс-служба партии, форум начнется в 15:00 и пройдет на "Арт-Причале" в Киеве, расположенном на ул.Набережно-Крещатицкой, причале №2.

"Список "взаимопомощи" формирует не лидер партии Андрей Садовый, а каждый партиец путем тайного голосования. В течение мая члены партии рейтинговали действующих народных депутатов - результат объявят во время форума", - говорится в сообщении.

Также партийцы составят рейтинг региональных лидеров, которые будут бороться за место в парламенте. Предварительно каждая область выдвинула своих представителей в этот список. Во время форума "выборщики" от каждой области путем тайного голосования составят их рейтинг. Так будет сформировано две трети списка. Последнюю часть независимых экспертов, впоследствии представит политсовет партии.

"Примерно 80% списка - новые лица для украинского парламента. Это лидеры из областей, руководители союзов и профессиональных организаций, люди, которые достойны работать для государства в это непростое время. Список "взаимопомощи" объединит очень много классных людей", - пояснил лидер "Самопомочи" Андрей Садовой.

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы в Украине пройдут 21 июля.