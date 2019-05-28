Политика

07:35 28.05.2019

Мадуро призвал соратников по партии готовиться к скорейшему проведению парламентских выборов

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Мадуро призвал соратников по партии готовиться к скорейшему проведению парламентских выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Единая социалистическая партия (ЕСП) страны должна быть готова к скорейшему проведению выборов в Национальную ассамблею.

"Выборы уже сейчас, электоральная машина нашей ЕСП должна быть готова к выборам, призванным обновить Боливарскую национальную ассамблею. Мы хотим выборов. Лучше, если они пройдут раньше, чем позже", - сказал он на встрече с руководством партии.

Президент добавил, что "если все будет сделано правильно, то мы получим поддержку народа и победим".

Он сообщил также, что правительственная делегация на переговорах с оппозицией в Осло намерена проявить добрую волю, чтобы добиться урегулирования политического кризиса в стране.

"Мы намерены продемонстрировать добросовестность в наивысшей степени, чтобы найти мирное демократическое решение для выхода из кризиса в стране, основанное на согласии обеих сторон", - сказал президент.

Он подчеркнул: "Это будет диалог между революционным правительством, революционными вооруженными силами и экстремистской оппозицией, которая пытается свергнуть правительство в угоду интересам США".

В то же время, американский госдепартамент ранее заявил, что отставка Мадуро является обязательным условием для проведения свободных выборов и восстановления демократии в стране.

"Свободные выборы не могут проходить под контролем тирана. Мы неоднократно заявляли, что единственное, о чем можно договариваться с Николасом Мадуро, - это условия его ухода", - говорилось в распространенном ранее сообщении Госдепа США.

В нем отмечалось: "Мы надеемся, что переговоры в Осло будут сосредоточены на достижении этой цели, и если это произойдет, то мы надеемся на достижение прогресса".

Как ранее сообщил МИД Норвегии, на этой неделе в Осло пройдет второй раунд переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции. Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", на первой раунде они общались через норвежских посредников.

Теги: #президент #венесуэла #выборы #парламент
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