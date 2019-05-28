Глава партии Brexit заявил о необходимости всеобщих политических реформ в Британии

Найджел Фараж - лидер победившей в Великобритании на выборах в Европарламент партии Brexit - в понедельник заявил, что Британия нуждается во всеобъемлющей политической реформе.

"Очень ясно, что главной темой повестки дня будет масштабная политическая реформа в этой стране", - цитируют западные СМИ его слова.

При этом он признал, что избранные в Европарламент члены его партии не достигли консенсуса по всем вопросам, и что партия Brexit будет непосредственно консультироваться со своими сторонниками в плане выработки политики. Он отметил, что "предстоит ужасно много работы".

В то же время Фараж пообещал добиться успехов и на выборах в британский парламент в том случае, если Великобритания не сможет выйти из ЕС в установленный срок - 31 октября 2019 года.

Согласно окончательным результатам выборов в Великобритании, партия Brexit набрала 31,6% голосов и получила 29 из 73 британских мест в Европарламенте.

На втором месте партия Либеральных демократов с 20,3%, а лейбористы набрали лишь 14,1% голосов.

При этом правящая Консервативная партия заняла пятое место и набрала всего 9,1% голосов: это худший результат для нее с 1832 года.

Такие результаты поступили на фоне продолжающихся в Великобритании споров по Brexit.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.