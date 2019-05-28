Политика

01:30 28.05.2019

Меркель призывает как можно скорее определиться с кандидатом на пост главы Еврокомиссии

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Меркель призывает как можно скорее определиться с кандидатом на пост главы Еврокомиссии

Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на скорейшее достижение соглашения по кандидатуре главы Европейской Комиссии.

"Мы хотим найти решение как можно скорее, поскольку Европейский парламент соберется в начале июля, и, конечно, было бы желательно, если бы к тому времени было бы предложение по этой проблеме от глав государств и правительств", - приводит агентство Associated Press ее комментарий по итогам выборов в Европарламент.

"Чем быстрее мы примем решение, тем лучше будет для нашего будущего", - добавила она.

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни на неформальном саммите ЕС, который состоялся в румынском городе Сибиу в начале мая, призвал следовать принципу выдвижения на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) лидера партии, набравшей наибольшее число голосов на европейских выборах.

"Договор (о Евросоюзе - ИФ) очень ясен: председатель Европейской комиссии должен назначаться государствами-членами на основе результатов европейских выборов", - сказал Таяни на пресс-конференции после своего выступления перед руководителями ЕС. Так спикер Европарламента прокомментировал заявление, что Европейский совет считает назначение главы Еврокомиссии своей прерогативой.

Глава Евросовета Дональд Туск заявлял ранее, что у принципа выдвижения кандидатом на этот пост главы списка лидирующей на выборах партии (spitzenkandidat) "нет автоматизма".

"Результаты выборов выражают волю избирателей, значит, надо выбирать председателем комиссии кандидата, собравшего наибольшее число голосов", - заявил глава Европарламента.

"Государства должны принимать во внимание демократический выбор наших граждан", - подчеркнул Таяни.

Вместе с тем он заявил, что Еврокомиссии не следует становиться командой технократов, это не совет генеральных директоров, которым делегирован ряд полномочий. "Но нужен контроль, нужно равновесие с Советом ЕС и Европейским парламентом, которые по определению занимают политические позиции. У них политическая роль", - объяснил Таяни.

На просьбу высказаться о возможности выдвижении на пост главы Еврокомиссии бывшего французского министра, бывшего члена ЕК и координатора ЕС на переговорах по Brexit Мишеля Барнье Таяни заявил, что это его друг и "хороший человек, хороший еврокомиссар, хороший переговорщик".

"Но я не только председатель Европарламента. Я еще и заместитель председателя политической партии (Европейской народной партии - ЕНП, имеющей крупнейшую фракцию в Европарламенте - ИФ). Наш кандидат - Манфред Вебер (лидер фракции ЕНП - ИФ), и мы поддерживаем Манфреда Вебера на пост председателя Европейской комиссии", - ответил председатель Европарламента.

Теги: #канцлер #еврокомиссия #глава #германия
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