Политика

00:24 28.05.2019

Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

1 мин читать
Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

Министр кабинета министров Украины Александр Саенко, который намерен идти на парламентские выборы вместе с политической силой действующего премьер-министра Владимира Гройсмана "Украинская стратегия", анонсировал съезд партии уже на следующей неделе.

"Дата предварительно есть. Я думаю, что на следующей неделе будет проходить съезд", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

Отвечая на вопрос о том, кто будет в составе такой политсилы, Саенко отметил, что это будут молодые люди с опытом.

"Будем искать тех людей, которые исповедуют правильные демократические, европейские ценности, умеют и знают, как это делать. Думаю, что команда будет достаточно молодых профессионалов”, - рассказал министр.

Саенко не исключил, что в команде Гройсмана могут быть несколько представителей действующего правительства.

Теги: #гройсман #съезд #украина #партия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:37 27.05.2019
Гражданин Украины пытался нелегально вывезти через границу $35 тыс. США

Гражданин Украины пытался нелегально вывезти через границу $35 тыс. США

22:57 27.05.2019
Луценко заявил, что намерен вернуться в политику после парламентских выборов

Луценко заявил, что намерен вернуться в политику после парламентских выборов

22:29 27.05.2019
Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба

Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба

22:14 27.05.2019
В Польше в ДТП пострадали две украинские студентки

В Польше в ДТП пострадали две украинские студентки

21:49 27.05.2019
ГБР расследует причину бунта в Одесской колонии

ГБР расследует причину бунта в Одесской колонии

18:06 27.05.2019
Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым составом Европарламента – комментарий МИД

Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым составом Европарламента – комментарий МИД

17:23 27.05.2019
Корью в Украине с начала года заболели более 50 тыс. человек – ЦОЗ

Корью в Украине с начала года заболели более 50 тыс. человек – ЦОЗ

12:50 27.05.2019
Первый этап предвыборного съезда "Слуги народа" планируется на 8 июня

Первый этап предвыборного съезда "Слуги народа" планируется на 8 июня

11:22 27.05.2019
В отношениях с Европой для Украины не будет ветра в спину – евродепутат Галер

В отношениях с Европой для Украины не будет ветра в спину – евродепутат Галер

11:10 27.05.2019
Гройсман о возможном дефолте: Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно

Гройсман о возможном дефолте: Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым составом Европарламента – комментарий МИД

В АП подготовили законопроекты об отзыве депутатов и мэров

Парубий о заявлении Зеленского в адрес парламента: К сожалению, он никак не может почувствовать ответственность

Тимошенко не видит в Украине предпосылок для дефолта

В одесской колонии №51 во время беспорядков пострадали четыре сотрудника персонала

ПОСЛЕДНЕЕ

Нетаньяху заявил, что пытается избежать новых выборов в Израиле

Программным директором партии "Голос" стал экс-замглавы Стратегической группы советников по поддержке реформ Кухта

Курц называет предстоящие выборы определяющими для будущего Австрии

Журналист Дубинский решил баллотироваться в Раду по 94-му округу, просит Зеленского и Разумкова поддержать его выдвижение

Рабгруппа по механизму закупок для проведения внеочередных выборов Рады соберется 29 мая – глава ЦИК

Парламент Австрии выразил недоверие правительству Курца, впервые в истории страны

ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОГА дать заключение о возможности проведения выборов в Раду на территориях, входящих в состав одномандатных округов

В АП подготовили законопроекты об отзыве депутатов и мэров

Парубий о заявлении Зеленского в адрес парламента: К сожалению, он никак не может почувствовать ответственность

К законопроекту о ВСК с процедурой импичмента подано 1650 правок – Парубий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА