Политика

21:05 27.05.2019

Нетаньяху заявил, что пытается избежать новых выборов в Израиле

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Нетаньяху заявил, что пытается избежать новых выборов в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что он считает ненужными и затратными новые парламентские выборы, и что он старается сформировать новое правительство страны.

На пресс-конференции в Кнессете (парламент Израиля), сообщает издание "Таймс оф Исраэл", Нетаньяху заявил, что он делает "все возможное для формирования правого правительства и предотвращения необязательных выборов, которые будут стоить миллиарды шекелей".

При этом Нетаньяху обвинил экс-министра обороны Авигдора Либермана - лидера партии "Наш дом Израиль", которая контролирует пять мест в парламенте в создании тупика, в который зашли переговоры о формировании коалиционного правительства.

"Нет причин делать это и парализовывать страну еще на полтора года. Есть отличные решения, и, если будет на то воля, то (кризис - ИФ) может быть решен в течение двух минут", - цитирует "Таймс оф Исраэл" слова премьера.

Издание напоминает, что ранее в понедельник законопроект о роспуске Кнессета, предложенный партией премьера Нетаньяху "Ликуд" для организации новых выборов, выдержал предварительное голосование в Кнессете.

Однако законопроект должен выдержать еще три чтения, отмечает "Таймс оф Исраэл".

Премьер Биньямин Нетаньяху должен до вечера среды сформировать коалиционное правительство. Однако Либерман ранее заявлял, что он уже сделал уступки Нетаньяху, и не намерен их продолжать. Он добавил, что он готов к новым выборам, если потребуется.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что проведение повторных парламентских выборов, так быстро после предыдущих, состоявшихся 9 апреля, станет беспрецедентным для Израиля.

Теги: #нетаньяху #израиль
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