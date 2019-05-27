Программным директором партии "Голос" стал экс-замглавы Стратегической группы советников по поддержке реформ Кухта
Бывший заместитель главы Стратегической группы советников по поддержке реформ Павел Кухта стал программным директором партии "Голос".
Как сообщается на официальном сайте партии, П.Кухту представил в понедельник лидер политсилы Святослав Вакарчук.
"Люди в Украине ждут перемен, но за идеей изменений должен стоять реальный смысл. Поэтому прямо сейчас мы работаем с лучшими международными и украинскими экспертами над формированием для "Голоса" эффективной и качественной реальной программы изменений в стране", - отметил Кухта.
В сообщении отмечается, что Кухта является специалистом в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы, работал в Стратегической группе советников по поддержке реформ вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем.