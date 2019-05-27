Курц называет предстоящие выборы определяющими для будущего Австрии

Канцлер Австрии Себастиан Курц заявил, что именно население определит будущее страны, голосуя на досрочных выборах осенью, сообщает в понедельник телеканал ORF.

"В конце концов, в Австрии именно народ примет решение в сентябре (на досрочных выборах - ИФ)", - сказал Курц в эфире телеканала после того, как парламент страны выразил недоверие его правительству.

Ранее австрийский канцер также заявлял, что он и его Австрийская народная партия поддержат следующее правительство и будут стремиться к стабильности в стране.

Парламент Австрии в понедельник выразил недоверие правительству канцлера Себастиана Курца. После полутора лет его пребывания в должности канцлера правительство Курца столкнулось с кризисом вслед за политическим скандалом с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе.