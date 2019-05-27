Журналист Дубинский решил баллотироваться в Раду по 94-му округу, просит Зеленского и Разумкова поддержать его выдвижение

Журналист и блогер Александр Дубинский заявляет о намерении баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов по 94 одномандатному избирательном округу (Киевская обл.), где основным своим конкурентом видит первого замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде VIII созыва Игоря Кононенко.

"Друзья, принял решение пойти на выборы в парламент по мажоритарному округу. Конкретно - по 94-му, где будет баллотироваться подельник Порошенко, лидер фракции БПП в парламенте, Игорь Кононенко", - написал Дубинский на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он отметил, что рассчитывает на поддержку людей, которые живут в городах и сёлах, входящих в 94-й избирательный округ.

Помимо этого Дубинский обратился за поддержкой по этому округу к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову с просьбой поддержать его выдвижение, а также призвал коллег-журналистов последовать его примеру.

"Давайте вместе составим список, и с ним я также готов обратится за поддержкой к Владимиру Зеленскому и его партии, чтобы не допустить того самого реванша, и избавить парламент от жуликов и воров", - написал он.

В одномандатный избирательный округ №94 входят города Васильков, Обухов, Васильковский, Обуховский районы Киевской области.