Рабгруппа по механизму закупок для проведения внеочередных выборов Рады соберется 29 мая – глава ЦИК

Заседание межведомственной рабочей группы по наработке механизма закупок для проведения внеочередных выборов депутатов Верховной Рады пройдет в среду, 29 мая, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

"Такая рабочая группа должна решить вопрос о правовых механизмах обеспечения проведения публичных закупок на протяжении внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года", - заявила Слипачук на брифинге в понедельник.

По ее словам, предварительное заседание такой группы запланировано на 29 мая, а в ее состав войдут представители правительства, парламента, ЦИК и других заинтересованных органов власти и профильных министерств.

В свою очередь, замглавы ЦИК Евгений Радченко сообщил, что, не смотря на ситуацию с механизмом закупок, ЦИК уже объявил несколько тендеров. В частности, для закупок определены 4 лота: услуги по изготовлению и закупкам информплакатов, бланков протоколов и актов, избирательных ящиков и архивных боксов.

В то же время, одним из проблемных моментов Радченко определил закупку услуг агитации за счет госбюджета. "Весь процесс агитации за счет госбюджета также может не состоятся из-за процедуры закупок, а отсутствие информплакатов и агитации за счет госбюджета - это уже нарушение прав как кандидатов, как политических партий, так и избирателей", - отметил он.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая добавила, что без изменения системы закупок критической будет ситуация с изготовлением бюллетеней. "Сейчас закон о публичных закупках не дает возможности закупить все необходимые товары и услуги для того, отвечать срокам, установленным законом о выборах депутатов", - заявила она.

Кроме того, члены ЦИК вновь призвали парламент принять законопроект об изменении системы закупок, чтобы Комиссия смогла успеть провести все необходимые для выборов закупки.