Политика

18:33 27.05.2019

Рабгруппа по механизму закупок для проведения внеочередных выборов Рады соберется 29 мая – глава ЦИК

2 мин читать
Рабгруппа по механизму закупок для проведения внеочередных выборов Рады соберется 29 мая – глава ЦИК

 Заседание межведомственной рабочей группы по наработке механизма закупок для проведения внеочередных выборов депутатов Верховной Рады пройдет в среду, 29 мая, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

"Такая рабочая группа должна решить вопрос о правовых механизмах обеспечения проведения публичных закупок на протяжении внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года", - заявила Слипачук на брифинге в понедельник.

По ее словам, предварительное заседание такой группы запланировано на 29 мая, а в ее состав войдут представители правительства, парламента, ЦИК и других заинтересованных органов власти и профильных министерств.

В свою очередь, замглавы ЦИК Евгений Радченко сообщил, что, не смотря на ситуацию с механизмом закупок, ЦИК уже объявил несколько тендеров. В частности, для закупок определены 4 лота: услуги по изготовлению и закупкам информплакатов, бланков протоколов и актов, избирательных ящиков и архивных боксов.

В то же время, одним из проблемных моментов Радченко определил закупку услуг агитации за счет госбюджета. "Весь процесс агитации за счет госбюджета также может не состоятся из-за процедуры закупок, а отсутствие информплакатов и агитации за счет госбюджета - это уже нарушение прав как кандидатов, как политических партий, так и избирателей", - отметил он.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая добавила, что без изменения системы закупок критической будет ситуация с изготовлением бюллетеней. "Сейчас закон о публичных закупках не дает возможности закупить все необходимые товары и услуги для того, отвечать срокам, установленным законом о выборах депутатов", - заявила она.

Кроме того, члены ЦИК вновь призвали парламент принять законопроект об изменении системы закупок, чтобы Комиссия смогла успеть провести все необходимые для выборов закупки.

Теги: #цик #слипачук #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:30 27.05.2019
ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОГА дать заключение о возможности проведения выборов в Раду на территориях, входящих в состав одномандатных округов

ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОГА дать заключение о возможности проведения выборов в Раду на территориях, входящих в состав одномандатных округов

16:25 27.05.2019
В АП подготовили законопроекты об отзыве депутатов и мэров

В АП подготовили законопроекты об отзыве депутатов и мэров

13:58 27.05.2019
Партия "Слуга народа" намерена продемонстрировать образец работы депутатов в будущем парламенте – глава штаба

Партия "Слуга народа" намерена продемонстрировать образец работы депутатов в будущем парламенте – глава штаба

11:58 27.05.2019
"Слуга народа" нацелена на получение однопартийного большинства в будущей Раде - глава штаба

"Слуга народа" нацелена на получение однопартийного большинства в будущей Раде - глава штаба

11:48 27.05.2019
Парубий вновь требует обнародовать стенограмму консультаций глав фракций Рады с президентом Зеленским от 22 мая

Парубий вновь требует обнародовать стенограмму консультаций глав фракций Рады с президентом Зеленским от 22 мая

11:36 27.05.2019
Парубий поручил профильному комитету подготовить ко второму чтению проект Избирательного кодекса

Парубий поручил профильному комитету подготовить ко второму чтению проект Избирательного кодекса

10:36 27.05.2019
Мэр Львова Садовый заявляет, что представители БПП и "Свободы" инициируют его отставку

Мэр Львова Садовый заявляет, что представители БПП и "Свободы" инициируют его отставку

09:58 27.05.2019
Анализ ЕС: ожидания грандиозной кибератаки против европейских выборов, похоже, не оправдались

Анализ ЕС: ожидания грандиозной кибератаки против европейских выборов, похоже, не оправдались

09:56 27.05.2019
Зеленский призывает нардепов не использовать трибуну Рады для пиара и начать голосовать за "реформаторские законопроекты"

Зеленский призывает нардепов не использовать трибуну Рады для пиара и начать голосовать за "реформаторские законопроекты"

08:05 27.05.2019
Коломойский: На предстоящих парламентских выборах буду симпатизировать "всем, кроме БПП"

Коломойский: На предстоящих парламентских выборах буду симпатизировать "всем, кроме БПП"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым составом Европарламента – комментарий МИД

В АП подготовили законопроекты об отзыве депутатов и мэров

Парубий о заявлении Зеленского в адрес парламента: К сожалению, он никак не может почувствовать ответственность

Тимошенко не видит в Украине предпосылок для дефолта

В одесской колонии №51 во время беспорядков пострадали четыре сотрудника персонала

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым составом Европарламента – комментарий МИД

Парламент Австрии выразил недоверие правительству Курца, впервые в истории страны

Парубий о заявлении Зеленского в адрес парламента: К сожалению, он никак не может почувствовать ответственность

К законопроекту о ВСК с процедурой импичмента подано 1650 правок – Парубий

"Слуга народа" не успеет провести классические праймериз, разработала свою систему отбора и проверки кандидатов в депутаты

Тимошенко настаивает на принятии Радой решения о снижении тарифов

Законопроект об импичменте президента уже подготовлен – представитель президента в Раде

Выступающий за независимость Каталонии Пучдемон прошел в Европарламент

Тимошенко не видит в Украине предпосылок для дефолта

В одесской колонии №51 во время беспорядков пострадали четыре сотрудника персонала

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА