Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым составом Европарламента – комментарий МИД

Украина рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с новоизбранным Европейским парламентом в вопросах реализации европейского курса нашего государства, воплощении в жизнь внутренних реформ, а также в совместном противодействии российской агрессии.

Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно выборов в Европейский парламент 9-го созыва, которые прошли в государствах-членах ЕС 23-26 мая 2019 года.

"Убеждены, что поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности нашего государства останется константой двусторонних отношений Украины с Европарламентом и Европейским Союзом в целом. Сделаем все возможное, чтобы беспрецедентный уровень парламентского сотрудничества Украины с ЕС был сохранен в течение следующих 5 лет", - отмечают в МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также ожидают продолжения сотрудничества с новоизбранным Европарламентом, направленного на углубление сотрудничества между Украиной и ЕС и преодоление общих вызовов.

В МИД также приветствовали продемонстрированную во время выборов "способность ЕС противостоять попыткам РФ вмешиваться в избирательные процессы Евросоюза путем кибер- и дезинформационных атак и пропаганды".