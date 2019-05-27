В АП подготовили законопроекты об отзыве депутатов и мэров

В администрации президента Украины подготовлен ряд законопроектов, в том числе о процедурах отзыва депутатов Верховной Рады и местных советов, заявляет представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

"(Подготовлены - ИФ) законопроекты, которые во всем мире называются процедурой recall- отзыва. Это процедура импичмента, процедура отзыва народного депутата, нормальная процедура отзыва депутата местных советов, не такая как сейчас, отзыва голов (городских голов - ИФ), сказал Стефанчук журналистам в понедельник в Киеве.

Представитель президента подчеркнул, что избиратели, голосующие за своих представителей во власти, должны иметь право их отзывать.

По его словам, также будут внесены на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о депутатской ответственности "за кнопкодавство, за депутатский прогул, ответственности, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов с законопроектом, за который он голосует".

"Наша цель - привести европейские нормы парламентаризма в Украину", - сказал Стефанчук.

Как сообщалось, в администрации президента подготовлено около 200 законопроектов.