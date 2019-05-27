Политика

16:04 27.05.2019

Парубий о заявлении Зеленского в адрес парламента: К сожалению, он никак не может почувствовать ответственность

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Парубий о заявлении Зеленского в адрес парламента: К сожалению, он никак не может почувствовать ответственность

 Верховная Рада Украины продолжит плановую работу над законопроектами, заявил председатель парламента Андрей Парубий.

Так спикер парламента ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского не превращать Верховную Раду в площадку для избирательных кампаний и начать голосовать за реформаторские законопроекты

"Верховная Рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили. Мы будем работать по нашему законодательному плану, который у нас был… Верховная Рада будет работать, независимо от изменения фамилии еще одного субъекта законодательной инициативы в Украине", - сказал Парубий на брифинге в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что заявления Зеленского о том, что депутаты окончательно уничтожили легитимность Верховной Рады, расстраивают его.

"Мне грустно и тревожно от таких заявлений новоизбранного президента. К сожалению, он никак не может почувствовать ответственность, что он уже не роль играет, а он президент большой европейской страны, и такое намерение уничтожать институты власти… мне кажется безответственным… Это плохое начало, которое будет иметь очень опасные последствия", - сказал Парубий.

Он допустил, что необходимо время, чтобы Зеленский осознал, где он находится, и кем он является сегодня.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с призывом не превращать Верховную Раду в площадку для избирательных кампаний и начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты.

"Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать, наконец, голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами", - написал он на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Зеленский подчеркнул, что такие законопроекты "годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна".

Внеочередные выборы Верховной Рады назначены на 21 июля.

Теги: #парубий #рада #зеленский
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