К законопроекту о ВСК с процедурой импичмента подано 1650 правок – Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что парламент в ближайшее время примет законопроект о временных следственных комиссиях (ВСК) Верховной Рады, в котором отдельным разделом прописан вопрос о процедуре импичмента президенту.

"Я дал поручение комитету по вопросам регламента немедленно рассмотреть законопроект о временных следственных комиссиях", - сказал Парубий на брифинге в Киеве в понедельник.

Он сообщил, что к данному законопроекту подано 1650 правок.

"Этот закон чрезвычайно важен, поскольку в нем предусмотрена и унификация контрольных функций парламента (временные следственные комиссии – ИФ) и также идет отдельным разделом, где, собственно, раздел об импичменте президента, о системе и организации импичмента президента", - сказал спикер.

Парубий высказал надежду, что уже в среду, 29 мая, профильный комитет Рады сможет данный законопроект рассмотреть, и парламент в ближайшее время перейдет к его рассмотрению.