Тимошенко настаивает на принятии Радой решения о снижении тарифов

Лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Верховная Рада должна за последние два месяца своей работы обеспечить снижение тарифов.

Как сообщает в понедельник пресс-служба партии, Тимошенко во время выступления на согласительном совете руководителей фракций и комитетов Рады отметила, что не только у президента, но и у Верховной Рады есть полномочия прекратить необоснованное повышение тарифов.

"Нам надо принять закон, по которому весь украинский газ – украинцам. Во-вторых, надо установить рентабельность не более 30% при реализации природного газа", - сказала она.

Также Тимошенко считает, что Рада должна принять постановление, "чтобы НАК "Нафтогаз" не через посредников покупал европейский газ, отмывая половину стоимости газа на оффшорные счета". "Непосредственно "Нафтогаз" должен покупать газ на рынке Европы. Без посредников, - отметила она.

Тимошенко также считает, что полномочия парламента новым президентом были прекращены абсолютно законно.

"Верховная Рада сама прекратила свои полномочия, потому что она не выполняет своих основных функций. Она не является представительным органом украинского общества. Потому что в парламенте не принимались законопроекты, которые нужны людям, а принимались лоббистские коррупционные законы", - убеждена политик.

Она также выразила сожаление, что "у Верховной Рады не нашлось политической воли принять закон о выборах без мажоритарной составляющей".

Тимошенко выразила уверенность в том, что новый парламент сделает все, чтобы следующие выборы были без коррупции.