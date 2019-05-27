Политика

14:11 27.05.2019

Тимошенко настаивает на принятии Радой решения о снижении тарифов

2 мин читать
Тимошенко настаивает на принятии Радой решения о снижении тарифов

Лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Верховная Рада должна за последние два месяца своей работы обеспечить снижение тарифов.

Как сообщает в понедельник пресс-служба партии, Тимошенко во время выступления на согласительном совете руководителей фракций и комитетов Рады отметила, что не только у президента, но и у Верховной Рады есть полномочия прекратить необоснованное повышение тарифов.

"Нам надо принять закон, по которому весь украинский газ – украинцам. Во-вторых, надо установить рентабельность не более 30% при реализации природного газа", - сказала она.

Также Тимошенко считает, что Рада должна принять постановление, "чтобы НАК "Нафтогаз" не через посредников покупал европейский газ, отмывая половину стоимости газа на оффшорные счета". "Непосредственно "Нафтогаз" должен покупать газ на рынке Европы. Без посредников, - отметила она.

Тимошенко также считает, что полномочия парламента новым президентом были прекращены абсолютно законно.

"Верховная Рада сама прекратила свои полномочия, потому что она не выполняет своих основных функций. Она не является представительным органом украинского общества. Потому что в парламенте не принимались законопроекты, которые нужны людям, а принимались лоббистские коррупционные законы", - убеждена политик.

Она также выразила сожаление, что "у Верховной Рады не нашлось политической воли принять закон о выборах без мажоритарной составляющей".

Тимошенко выразила уверенность в том, что новый парламент сделает все, чтобы следующие выборы были без коррупции.

Теги: #тимошенко #рада #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:46 27.05.2019
К законопроекту о ВСК с процедурой импичмента подано 1650 правок – Парубий

К законопроекту о ВСК с процедурой импичмента подано 1650 правок – Парубий

14:44 27.05.2019
"Нафтогаз" в июле снизит цену на газ для населения

"Нафтогаз" в июле снизит цену на газ для населения

13:58 27.05.2019
Партия "Слуга народа" намерена продемонстрировать образец работы депутатов в будущем парламенте – глава штаба

Партия "Слуга народа" намерена продемонстрировать образец работы депутатов в будущем парламенте – глава штаба

13:34 27.05.2019
Законопроект об импичменте президента уже подготовлен – представитель президента в Раде

Законопроект об импичменте президента уже подготовлен – представитель президента в Раде

13:20 27.05.2019
Тимошенко не видит в Украине предпосылок для дефолта

Тимошенко не видит в Украине предпосылок для дефолта

13:11 27.05.2019
Представитель Зеленского в Раде призвал принять законопроекты о неприкосновенности нардепов, о незаконном обогащении и Избирательный кодекс

Представитель Зеленского в Раде призвал принять законопроекты о неприкосновенности нардепов, о незаконном обогащении и Избирательный кодекс

12:05 27.05.2019
Рада в четверг рассмотрит вопрос отставки Кабмина - Парубий

Рада в четверг рассмотрит вопрос отставки Кабмина - Парубий

11:51 27.05.2019
Парубий надеется на рассмотрение законопроекта об импичменте после законопроекта о ВСК

Парубий надеется на рассмотрение законопроекта об импичменте после законопроекта о ВСК

11:36 27.05.2019
Парубий поручил профильному комитету подготовить ко второму чтению проект Избирательного кодекса

Парубий поручил профильному комитету подготовить ко второму чтению проект Избирательного кодекса

09:56 27.05.2019
Зеленский призывает нардепов не использовать трибуну Рады для пиара и начать голосовать за "реформаторские законопроекты"

Зеленский призывает нардепов не использовать трибуну Рады для пиара и начать голосовать за "реформаторские законопроекты"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тимошенко не видит в Украине предпосылок для дефолта

В одесской колонии №51 во время беспорядков пострадали четыре сотрудника персонала

Рада в четверг рассмотрит вопрос отставки Кабмина - Парубий

"Слуга народа" нацелена на получение однопартийного большинства в будущей Раде - глава штаба

Парубий надеется на рассмотрение законопроекта об импичменте после законопроекта о ВСК

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" не успеет провести классические праймериз, разработала свою систему отбора и проверки кандидатов в депутаты

Выступающий за независимость Каталонии Пучдемон прошел в Европарламент

В одесской колонии №51 во время беспорядков пострадали четыре сотрудника персонала

Песков назвал слухами сообщения, что Сурков написал заявление об отставке

Песков: сожалеем, что Медведчук не будет посредником в переговорах, он неоднократно доказывал свою эффективность

Глава партии "Слуга народа" считает дефолт маловероятным путем для Украины

Вынесение на референдум вопросов национальной безопасности может привести к серьезным потерям для Украины - Климпуш-Цинцадзе

Популисты улучшили результат на выборах в ЕП - уточненные данные

"Слуга народа" нацелена на получение однопартийного большинства в будущей Раде - глава штаба

Парубий вновь требует обнародовать стенограмму консультаций глав фракций Рады с президентом Зеленским от 22 мая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА