Партия "Слуга народа" намерена продемонстрировать образец работы депутатов в будущем парламенте – глава штаба

Партия "Слуга народа" в случае прохождения в Верховную Раду девятого созыва намерена демонстрировать образцовую работу народных депутатов в парламенте, подчеркивает руководитель ее избирательного штаба Александр Корниенко.

"Для нас ключевым фактором является, скажем так, порядочность, выраженная в работе народных депутатов. Мы сразу говорим, что фракция "Слуги народа" будет ходить, будет голосовать, будет ходить и голосовать по пятницам, если такое внедрят в практику, будем ходить на комитеты, не будем срывать форумы на комитетах", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

Корниенко указал, что кандидаты от партии понимают, на что идут, и баллотируются в парламент, чтобы там работать.

В свою очередь глава партии Дмитрий Разумков отметил, что кандидатом в депутаты от "Слуги народа" должен быть "высокоморальный человек, с глубокими принципами, с желанием и возможностью слышать и реализовывать те задачи, которые ему будет ставить украинское общество".

"Кандидат должен быть успешным в той сфере деятельности, которой он занимается. Обладать безупречной репутацией и уметь доказать свою эффективность в Раде. Это должен быть командный игрок, который будет работать на всю многомиллионную команду украинского народа", - сказал он.