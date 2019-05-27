В одесской колонии №51 во время беспорядков пострадали четыре сотрудника персонала

В Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков, произошедших в понедельник, пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии. В настоящее время ситуация контролируется правоохранителями, зачинщики бунта изолированы.

"По предварительной информации, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет", - сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

В облполиции проинформировали, что для стабилизации сложившейся на территории учреждения исполнения наказаний ситуации создан штаб в составе представителей различных силовых структур.

"В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры", - указано в сообщении.

После локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работать следственно-оперативная группа полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

Представитель полиции на месте сообщил журналистам, что более подробная информация будет известна позднее, после того, как сотрудники следственного управления смогут попасть на территорию колонии и установят обстоятельства произошедшего.

По его словам, не подтверждается информация о якобы сбежавших заключенных.

Ранее экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил, что в Одесской колонии произошло массовое неповиновение заключенных, начался пожар.

В секторе связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГСЧС Одесской области агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что на территории Южной исправительной колонии №51 в Одессе произошло возгорание, сотрудники ГСЧС проводят локализацию пожара.