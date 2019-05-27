Представитель Зеленского в Раде призвал принять законопроекты о неприкосновенности нардепов, о незаконном обогащении и Избирательный кодекс

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук призывает народных депутатов рассмотреть и принять в первую очередь законопроекты о неприкосновенности парламентариев, о незаконном обогащении и Избирательный кодекс.

"Выступая перед Верховной Радой, президент обратился с тремя предложениями: неприкосновенность депутатов как наиболее подготовленный нормативно-правовой акт и изменения в Конституцию, которые уже прошли, второе – вернуть процедуру незаконного обогащения и третье – это Избирательный кодекс", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он попросил, чтобы Верховная Рада сконцентрировалась именно на этих трех законопроектах.

По словам представителя президента, глава государства нацелен на конструктивное сотрудничество с парламентом.

"Единственное: он очень просил – эра каких-либо подкулуарных договоренностей абсолютно завершена – все четко, понятно, прозрачно. И он готов поддержать любую инициативу парламента при таких условиях: она отвечает интересам народа Украины, правам каждого человека, не противоречит Конституции Украины, отвечает принципам верховенства права и отвечает качеству нормативно-правового урегулирования", - сказал Стефанчук.

Он также подчеркнул, что Зеленский не подпишет ни одного закона, во время принятия которого была нарушена процедура.

"10 раз ставить на голосование, "кнопкодавство" – такого больше не будет", - подчеркнул представитель президента в Верховной Раде.