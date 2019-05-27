Политика

13:11 27.05.2019

Представитель Зеленского в Раде призвал принять законопроекты о неприкосновенности нардепов, о незаконном обогащении и Избирательный кодекс

1 мин читать
Представитель Зеленского в Раде призвал принять законопроекты о неприкосновенности нардепов, о незаконном обогащении и Избирательный кодекс

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук призывает народных депутатов рассмотреть и принять в первую очередь законопроекты о неприкосновенности парламентариев, о незаконном обогащении и Избирательный кодекс.

"Выступая перед Верховной Радой, президент обратился с тремя предложениями: неприкосновенность депутатов как наиболее подготовленный нормативно-правовой акт и изменения в Конституцию, которые уже прошли, второе – вернуть процедуру незаконного обогащения и третье – это Избирательный кодекс", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он попросил, чтобы Верховная Рада сконцентрировалась именно на этих трех законопроектах.

По словам представителя президента, глава государства нацелен на конструктивное сотрудничество с парламентом.

"Единственное: он очень просил – эра каких-либо подкулуарных договоренностей абсолютно завершена – все четко, понятно, прозрачно. И он готов поддержать любую инициативу парламента при таких условиях: она отвечает интересам народа Украины, правам каждого человека, не противоречит Конституции Украины, отвечает принципам верховенства права и отвечает качеству нормативно-правового урегулирования", - сказал Стефанчук.

Он также подчеркнул, что Зеленский не подпишет ни одного закона, во время принятия которого была нарушена процедура.

"10 раз ставить на голосование, "кнопкодавство" – такого больше не будет", - подчеркнул представитель президента в Верховной Раде.

Теги: #стефанчук #рада #законопроекты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:58 27.05.2019
Партия "Слуга народа" намерена продемонстрировать образец работы депутатов в будущем парламенте – глава штаба

Партия "Слуга народа" намерена продемонстрировать образец работы депутатов в будущем парламенте – глава штаба

13:34 27.05.2019
Законопроект об импичменте президента уже подготовлен – представитель президента в Раде

Законопроект об импичменте президента уже подготовлен – представитель президента в Раде

12:05 27.05.2019
Рада в четверг рассмотрит вопрос отставки Кабмина - Парубий

Рада в четверг рассмотрит вопрос отставки Кабмина - Парубий

11:51 27.05.2019
Парубий надеется на рассмотрение законопроекта об импичменте после законопроекта о ВСК

Парубий надеется на рассмотрение законопроекта об импичменте после законопроекта о ВСК

11:36 27.05.2019
Парубий поручил профильному комитету подготовить ко второму чтению проект Избирательного кодекса

Парубий поручил профильному комитету подготовить ко второму чтению проект Избирательного кодекса

09:56 27.05.2019
Зеленский призывает нардепов не использовать трибуну Рады для пиара и начать голосовать за "реформаторские законопроекты"

Зеленский призывает нардепов не использовать трибуну Рады для пиара и начать голосовать за "реформаторские законопроекты"

20:18 26.05.2019
Гройсман заверяет, что на парламентские выборы идёт самостоятельно, и это окончательное решение

Гройсман заверяет, что на парламентские выборы идёт самостоятельно, и это окончательное решение

19:39 26.05.2019
Гройсман попросит парламент принять его отставку

Гройсман попросит парламент принять его отставку

17:29 24.05.2019
Нардепы зарегистрировали в Раде законопроект о переносе рынка э/э на 9 месяцев

Нардепы зарегистрировали в Раде законопроект о переносе рынка э/э на 9 месяцев

15:35 24.05.2019
Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Раде

Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Раде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тимошенко не видит в Украине предпосылок для дефолта

В одесской колонии №51 во время беспорядков пострадали четыре сотрудника персонала

Рада в четверг рассмотрит вопрос отставки Кабмина - Парубий

"Слуга народа" нацелена на получение однопартийного большинства в будущей Раде - глава штаба

Парубий надеется на рассмотрение законопроекта об импичменте после законопроекта о ВСК

ПОСЛЕДНЕЕ

Выступающий за независимость Каталонии Пучдемон прошел в Европарламент

Тимошенко не видит в Украине предпосылок для дефолта

В одесской колонии №51 во время беспорядков пострадали четыре сотрудника персонала

Песков назвал слухами сообщения, что Сурков написал заявление об отставке

Песков: сожалеем, что Медведчук не будет посредником в переговорах, он неоднократно доказывал свою эффективность

Глава партии "Слуга народа" считает дефолт маловероятным путем для Украины

Вынесение на референдум вопросов национальной безопасности может привести к серьезным потерям для Украины - Климпуш-Цинцадзе

Популисты улучшили результат на выборах в ЕП - уточненные данные

"Слуга народа" нацелена на получение однопартийного большинства в будущей Раде - глава штаба

Парубий вновь требует обнародовать стенограмму консультаций глав фракций Рады с президентом Зеленским от 22 мая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА