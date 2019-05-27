Песков назвал слухами сообщения, что Сурков написал заявление об отставке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слухами появившиеся на интернет-ресурсах сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков написал заявление об отставке, и отказался их комментировать.

"Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем", - сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, не планирует ли Кремль найти замену Суркову в качестве переговорщика по Украине в связи с решением украинского политика Виктора Медведчука сложить с себя такие полномочия.