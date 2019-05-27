Политика

13:00 27.05.2019

Песков: сожалеем, что Медведчук не будет посредником в переговорах, он неоднократно доказывал свою эффективность

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Песков: сожалеем, что Медведчук не будет посредником в переговорах, он неоднократно доказывал свою эффективность

В Кремле сожалеют, что Виктор Медведчук больше не будет представлять Киев на переговорах с Москвой, так как ранее он неоднократно доказывал свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается Медведчука, то здесь можно только выразить сожаление, потому что он неоднократно доказывал и показывал свою эффективность на том поприще, на котором он был задействован в последние годы", - сказал он журналистам.

Песков напомнил, что Медведчук "имел контакты и в Киеве, и в Москве, и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области".

Одновременно он заметил, что в Кремле пока не знают, кого власти Украины назначат в качестве преемника Медведчука.

Песков также назвал слухами появившиеся на интернет-ресурсах сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков написал заявление об отставке, и отказался их комментировать.

"Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем", - сказал Песков.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли, исходя из вышесказанного, сделать вывод, что указа об отставке Суркова не было, Песков сказал: "Указы мы выпускаем, пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали".

Теги: #рф #медведчук #песков
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