Вынесение на референдум вопросов национальной безопасности может привести к серьезным потерям для Украины - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала предложение вынести на референдум вопросы национальной безопасности "перекладыванием ответственности", которую должен нести президент, на народ Украины.

"Как по мне, это безответственно и приведет к серьезным разрушительным потерям для Украины как государства. Надеемся, что эти безответственные заявления не будут иметь реализации в нашей жизни", - сказала она журналистам на Национальном оборонном хакатоне в понедельник в Киеве.

Климпуш-Цинцадзе назвала такое предложение "перекладыванием ответственности".

По её мнению, украинские граждане не имеют того объема информации, на основе которой они должны принимать подобные решения.

Как сообщалось, 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. "Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он.