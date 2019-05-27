"Слуга народа" нацелена на получение однопартийного большинства в будущей Раде - глава штаба

Партия "Слуга народа" ставит себе задачу получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по итогам досрочных парламентских выборов.

"Мы хотели бы не обращаться к другим партиям для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы", - сказал на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина" руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко.