Политика

11:48 27.05.2019

Парубий вновь требует обнародовать стенограмму консультаций глав фракций Рады с президентом Зеленским от 22 мая

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Парубий вновь требует обнародовать стенограмму консультаций глав фракций Рады с президентом Зеленским от 22 мая

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий вновь требует обнародовать стенограмму и видеозапись консультаций глав фракций парламента с президентом Украины Владимиром Зеленским, прошедшими 22 мая.

"Я дал официальный запрос… чтобы эта стенограмма была передана всем участникам встречи, поскольку мы обсуждали не частные моменты – мы проводили консультации, предусмотренные Конституцией, и я надеюсь, что в ближайшие дни на мой запрос – и я уверен, что это будет поддержано всеми главами фракций – чтобы общество могло видеть, как проходили переговоры", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спикер также заявил, что представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук допустил неточность в своем комментарии, размещенном на сайте главы Украинского государства о встрече президента с руководителями фракций.

"На сайте президента был размещен ваш комментарий относительно консультаций президента с главами фракций. Я процитирую: "Участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения в действующий закон, которые отменят мажоритарную систему и уменьшат проходной барьер. К сожалению, эта цитата использована для того, чтобы в очередной раз дискредитировать украинский парламент", - сказал Парубий.

Спикер добавил: "Заявляю, что никакого компромисса, а тем более консенсуса не было достигнуто относительно закрытых списков…. Прошу в дальнейшем не дискредитировать наивысший законодательный орган Украины и глав фракций", - подчеркнул он.

Парубий напомнил, что во время встречи велась и видеофиксация, и стенограмма.

Теги: #парубий #стенограмма #зеленский #выборы
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