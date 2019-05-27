Политика

11:22 27.05.2019

В отношениях с Европой для Украины не будет ветра в спину – евродепутат Галер

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В отношениях с Европой для Украины не будет ветра в спину – евродепутат Галер

 После выборов в Европарламент главной задачей для Украины, в частности, для новой власти, будет быстрое налаживание контактов с новыми европейскими партнерами, считает депутат ЕП Михаэль Галер (Michael Gahler).

"Задача для украинцев, в том числе для нового украинского президента и его команды, нового правительства и парламента, - быстро установить контакты, узнать новых партнеров с европейской стороны, быстро ускорить работу и двусторонний ритм встреч и контактов. Это будет главной задачей. Но не будет ветра в спину, как это было с 2014 года", - сказал Галер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на данном этапе предстоит вхождение "в трудности построения нормальных отношений", причем "это будет труднее, чем раньше", прогнозирует евродепутат.

Говоря о возможностях нового состава Европарламента, Галер отметил: "Что касается вопросов внешней политики, связанных с вооруженным конфликтом, который Россия принесла в Украину, по вопросу Крыма, политики в отношении России, санкций – мы должны посмотреть, из кого будет сформирован следующий парламент. Сейчас мы теряем ряд опытных политиков – в новом составе не будет ни Эльмара Брока, ни Ребекки Хармс. Но появятся новые".

Так, отметил депутат, в польском списке - бывшие министры иностранных дел, включая Радослава Сикорского, бывший премьер-министр Лешек Миллер. "Тот факт, что они из Польши, может говорить о том, что они будут поддерживать Украину. В то же время, мы не знаем, как будут себя позиционировать депутаты, избранные от имени президента Франции Макрона. Это неизвестно", - отметил Галер.


Полный текст интервью будет обнародован в ленте новостей агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #европарламент #украина #галер
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