Политика

11:05 27.05.2019

Советник Зеленского Разумков возглавил партию "Слуга народа"

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Советник Зеленского Разумков возглавил партию "Слуга народа"

Партию "Слуга народа" возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

На пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина" он сообщил, что на недавно состоявшемся съезде был избран главой партии вместо Ивана Баканова, который 22 мая указом Зеленского был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Теги: #разумков #слуга_народа
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