Советник Зеленского Разумков возглавил партию "Слуга народа"

Партию "Слуга народа" возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

На пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина" он сообщил, что на недавно состоявшемся съезде был избран главой партии вместо Ивана Баканова, который 22 мая указом Зеленского был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.